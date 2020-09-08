МХТ им. Чехова представил планы на два года

https://static.news.ru/photo/d09b3298-f1c7-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Сцена из спектакля «Чайка» Фото: mxat.ru

Московский художественный театр им. А.П. Чехова (МХТ) обнародовал планы на два года вперёд. Площадка открыла 123-й сезон.

Как рассказал художественный руководитель Сергей Женовач, сейчас к показу готовится «Чайка» в постановке литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса, передаёт ТАСС. Представление пройдёт на Основной сцене.

Мы выходим на сцену, пока ещё есть вопросы, но мы надеемся, что с середины месяца будет уже 70% рассадка, а там уже вернёмся и к полному дыханию зрительного зала, — сказал Женовач.

На Большой сцене в ноябре ожидается премьера «Месяц в деревне» по пьесе И. С. Тургенева и в постановке Егора Перегудова. В декабре будет представлен спектакль «Заговор чувств» по Юрию Олеше, роли в котором исполнят Михаил Пореченков, Артём Вологуев и Соня Райзман.

В 2021 году МХТ планирует показать спектакль «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой, постановку «Омон Ра» по Виктору Пелевину, «Вальпургиеву ночь» режиссёра Уланбека Баялиева. В мае состоится премьера спектакля «Окопы Сталинграда», которую пришлось отменить в 2020 году из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Первым спектаклем нового, осеннего, сезона, стало представление «Ювенильное море» по повести писателя Андрея Платонова, писал NEWS.ru.