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Театр

МХТ им. Чехова отменил спектакли с Пореченковым из-за COVID у артиста

12:11, 11 ноября 2020
Михаил Пореченков Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Пореченков заразился коронавирусом, заявил один из его коллег по МХТ им. Чехова. Из-за этого в театре начали отменять спектакли с участием актёра.

Как пишет «Экспресс газета», Пореченков мог заразиться от одного из коллег, до него в театре с положительным тестом на COVID-19 ушёл на больничный Алексей Кравченко.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Виктор Дробыш заразился коронавирусом. По его словам, он находится в больнице несколько дней, однако чувствует себя хорошо.  

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