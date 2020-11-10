МХТ им. Чехова отменил спектакли с Пореченковым из-за COVID у артиста

https://static.news.ru/photo/70cae48a-23fe-11eb-b3c0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Пореченков заразился коронавирусом, заявил один из его коллег по МХТ им. Чехова. Из-за этого в театре начали отменять спектакли с участием актёра.

Как пишет «Экспресс газета», Пореченков мог заразиться от одного из коллег, до него в театре с положительным тестом на COVID-19 ушёл на больничный Алексей Кравченко.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Виктор Дробыш заразился коронавирусом. По его словам, он находится в больнице несколько дней, однако чувствует себя хорошо.