Меньшиков после скандала рассказал о планах театра на 96-й сезон

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Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с уволенными актёрами рассказал о планах на 96-й сезон. На странице театра в Facebook сообщается, что в понедельник актёр участвовал в презентации театрального меню.

Меньшиков рассказал, что на Основной сцене осенью состоятся три премьеры. В частности, Данил Чащин откроет сезон спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова.

В ноябре Олег Долин представит постановку пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно», а в январе Талгат Баталов выпустит спектакль по сатирической прозе Александра Цыпкина «Идеальный Че», — сказано в сообщении театра Ермоловой.

Ряд премьер запланирован и на Новой сцене театра. Здесь покажут спектакли по пьесам Жана Ануя и Алексея Шипенко.

Худрук театра Ермоловой без вразумительного объяснения причин уволил 22 актёра труппы и заменил их «своими» молодыми артистами, досрочно отправив на пенсию многих опытных и именитых мэтров театра. Позже стало известно, что Меньшиков покинул пост директора театра.

Ранее сообщалось, что актёры театра Ермоловой выяснили, как худрук тратил бюджет.