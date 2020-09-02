«Ленком Марка Захарова» подготовил семь премьер в новом сезоне

https://static.news.ru/photo/ef42906e-ecfa-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Сцена из спектакля «Ва-банк» Фото: lenkom.ru

Московский театр «Ленком Марка Захарова» подготовил семь премьер на новый сезон, который начнётся 3 сентября. В сентябре литовский режиссёр начнёт работу над спектаклем «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф».

94-й сезона театра откроет представление «Ва-банк» по комедии «Последняя жертва» Александра Островского. Директор театра Марк Варшавер заявил, что Дмитрий Певцов, исполняющий одну из главных ролей в постановке Марка Захарова, не сможет участвовать в ней. Варшавер напомнил , что Певцов сейчас находится в Коммунарке с воспалением лёгких, передаёт ТАСС.

Будет сыгран спектакль "Ва-банк", в котором заняты Александр Збруев, Александра Захарова, Виктор Раков, Анна Акунина, — сказал деятель искусств.

Среди премьер также числится представление «Под одной крышей», которое по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской поставит режиссёр Роман Самгин. Также зрителей ждёт «Человек из Ламанчи», постановщиком которого выступит Владимир Панков, а Леонид Трушкин займётся «Дядей Ваней» по пьесе Антона Чехова.

Александр Лазарев продолжит работу над "Поминальной молитвой" Григория Горина и Марка Захарова, в репетициях принимают участие Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Анна Большова, Олеся Железняк, Виктор Раков, Иван Агапов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Павел Капитонов, — отметил Варшавер.

Ранее Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором прокомментировал слухи о том, что впал в кому. Он заявил, что состояние у него «бодрое», температура в норме, лечение идёт по плану, писал NEWS.ru.