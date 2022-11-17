Эдуард Бояков: ситуация в русском театре после 24 февраля просто позорная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация в русском театре после 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, является «просто позорной», заявил в беседе с NEWS.ru художественный руководитель Нового театра, экс-худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков. По мнению режиссера, ряду руководителей столичных театров «нечего ответить» и они «не будут сейчас поддерживать нашего президента, а будут молчать».

Русская культура сейчас переживает очень тяжелые имена. Я не хочу ругать коллег, критиковать. Но не могу не сказать, что ситуация после 24 февраля в русском театре, в московском театре просто позорная, — заявил Эдуард Бояков.

Своё недовольство он объяснил тем, что «театры молчат».

Я сейчас говорю не о каких-то заявлениях, не о поддержке русских воинов. Им [руководителям театров] творчески нечего ответить. Вот в чем проблема. Но в этом смысле и честно даже молчать. Я не хочу называть фамилии, но 9 из 10 руководителей театров, находящихся на расстоянии нескольких сотен метров от Мясницкой (на этой улице расположена усадьба Салтыковых — Чертковых, которая стала главной резиденцией Нового театра. — NEWS.ru), не будут сейчас поддерживать нашего президента. Они не будут говорить о культурной войне, о цивилизационном сдвиге. Они будут молчать, — сказал Бояков.

Ранее стало известно, что Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. По словам директора театра Кирилла Крока, Бутусов уехал в Европу.

С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 2017-м назначен также его худруком. Главным режиссером Вахтанговского театра Бутусов стал в сентябре 2018 года. На эту должность его пригласил Римас Туминас, занимавший тогда пост художественного руководителя.