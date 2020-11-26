Грымов раскритиковал показ спектаклей онлайн

https://static.news.ru/photo/01b2a6a4-2fd5-11eb-b743-fa163e074e61_660.jpg Юрий Грымов Фото: Личный архив

Показ спектаклей онлайн в период пандемии коронавируса отпугнул потенциальных зрителей от театра, сказал в интервью NEWS.ru худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

Театр не смог вписаться и никогда не впишется в онлайн-культуру. Это ужасно, что начали показывать спектакли. Я видел некоторые эти постановки, прекрасные, вживую и онлайн. В записи это было ужасно. Я читал комментарии зрителей. Я считаю, что именно онлайн-показами спектаклей мы потенциальных зрителей отпугнули ходить в театр. Существование актёра на экране и сцене различаются! Кино — это кино, театр — это театр, — сказал Грымов.

Режиссёр подчеркнул, что театр «Модерн» отказался показывать свои спектакли в Интернете.

Кроме того, в сложный период для культуры, как подчеркнул Грымов, театр выпустил премьеру — 25 ноября свет увидела постановка «Кладбище понтов».

Ранее Грымов поделился историей из молодости: он полгода зарабатывал на жизнь стриптизом. За это время смог купить себе «Москвич», писал NEWS.ru.