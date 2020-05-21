Режиссёр Грымов рассказал, как заработал стриптизом на «Москвич»

https://static.news.ru/photo/cda40936-9b58-11ea-942b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Юрий Грымов рассказал, что зарабатывал на жизнь стриптизом. По его словам, в своё время это позволило ему существенно улучшить материальное состояние.

Дело было в начале 90-х годов прошлого века. Молодого творчески настроенного человека пригласили потому, что он хорошо двигался. Обучался новому для себя ремеслу Грымов самостоятельно: по видеокассетам.

Впрочем, авантюра, по его словам, длилась недолго — всего полгода. Однако танцы у шеста позволили приобрести автомобиль «Москвич».

Никогда об этом не жалел. Танцы давали мне какой-то навык работы на сцене. <...> Все тогда говорили, что стриптиз — это искусство, но сам я, честно говоря, так не считал, потому что дёргаться в трусах всё же неприлично, — рассказал Грымов в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Стриптиз был не единственным источником дохода. Ещё около трёх лет режиссёр был моделью, или демонстрантом одежды, как это называли в ту пору. Однако, признался он, ходить по подиуму удовольствия не доставляло. Стимул был в другом: в ту пору Грымову «очень нравился противоположный пол», поэтому он старался быть как можно ближе к объекту интереса.

Ранее стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, поделился с поклонниками откровенной фотографией. Как писал NEWS.ru, он назвал композицию «Два коня».