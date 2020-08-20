Фильм-спектакль Ивана Вырыпаева с Евгением Цыгановым выйдет в сентябре

https://static.news.ru/photo/f24b05fa-e2ed-11ea-b87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Премьера фильма-спектакля Ивана Вырыпаева состоится 6 сентября. Версию для сцены покажут в театрально-культурном центре им. Всеволода Мейерхольда.

Постановку Вырыпаев создал по своей пьесе под названием UFO. На фестивале «Кинотавр» пройдёт премьера киноверсии фильма-спектакля, после чего его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Okko, сообщает SRSLY.

Идея для пьесы пришла драматургу семь лет назад, когда он увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией.

В спектакле также задействованы Александр Алябьев, Иван Макаревич и Арина Маракулина. Сын Вырыпаева, Геннадий, выступил вторым режиссёром, писал NEWS.ru.