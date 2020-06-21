Добронравов об уходе из Театра сатиры: просто устал

https://static.news.ru/photo/493e37ac-b3b3-11ea-a13b-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Фёдор Добронравов рассказал о причине ухода из Театра сатиры. Своё решение он объяснил усталостью.

16 лет проработал в Сатире. Просто устал, — сказал он в интервью «МК».

Он добавил, что ни с кем не ссорился и окончательно связи с театром не разрывает.

Я остался на разовых и буду играть этот спектакль («Где мы?». — NEWS.ru) столько, сколько будет играть Александр Анатольевич [Ширвиндт], — пояснил актёр, когда его спросили о дальнейшей судьбе самого популярного спектакля театра, в котором он был занят.

Добронравов добавил, что в настоящее время отдыхает на даче. По словам актёра, у него есть определённые театральные планы, но говорить о них пока рано.

Добронравов служил в Театре сатиры с 2003 года, куда пришёл из «Сатирикона». Помимо театральных подмостков, он много работает в кино. На его счету свыше 100 ролей. Наибольшую популярность артисту принесло участие в сериале «Сваты». Кроме того, Добронравов запомнился телезрителям как участник развлекательных шоу «Большая разница», «Сам себе режиссёр», «Слава богу, ты пришёл!» и «6 кадров».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр покинул Театр сатиры по собственному желанию. При этом из-за пандемии коронавируса он не смог доиграть спектакли, в которых был занят.