Директор «Ленкома» ответил обвинившей его в покушении Поргиной

Директор и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер назвал Людмилу Поргину большой придумщицей. Так он впервые прокомментировал NEWS.ru слова актрисы о том, что она опасается за свою жизнь после угроз, якобы полученных от администрации театра и лично от Варшавера.

Поргина — большая придумщица, равных ей нет. Сказать, что если она попадёт под машину, то виноват будет Варшавер... это же додуматься надо было! Мне больше делать нечего, как продумывать заказное убийство! Смешно. Люди на самом деле понимают, кто есть кто, и видят, что она творит, — заявил Варшавер.

Худрук «Ленкома» напомнил, что до последнего дня жизни Николая Караченцова продолжал выплачивать актёру зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц.

Николай Петрович был удивительный артист и человек, в отличие от его супруги. Я помню её, когда она была ещё разумная, делала верные оценки и понимала, где служит. Сейчас Поргина говорит в интервью: «Я 50 лет работаю в театре». Не работаете вы, Людмила Андреевна, а числитесь. Это разные вещи! — подчеркнул директор «Ленкома».

По словам Варшавера, вдова Караченцова ежемесячно получает оклад в 50 тысяч рублей в месяц, но в театре при этом почти не появляется, так как деньги приходят на её банковскую карту.

Ранее Поргина заявила , что после серии критических интервью в адрес Варшавера, где она говорила о несоответствии, с её точки зрения, руководителя «Ленкома» занимаемой должности (после смерти Марка Захарова в 2019 году директор театра стал совмещать прежнюю работу с обязанностями художественного руководителя), актриса получила угрозы. Варшавер, по словам Поргиной, сказал, что «уничтожит» её и прекратит платить ей зарплату.