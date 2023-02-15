Бросивший подругу на дороге мужчина пойдет под суд вместо актрисы «Ленкома» Mash: с актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП под Калугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

Актриса Анна Большова избежала уголовного наказания за участие в смертельном ДТП в Калужской области, сообщает Telegram-канал Mash. Вместо Большовой под суд пойдет партнер жертвы происшествия. Ему придется ответить по статье об оставлении в опасности.

За такое правонарушение грозит до года тюрьмы. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, автомобилистка лишь наехала на неосвещенном участке дороги на тело женщины, которую там оставил в состоянии алкогольного опьянения другой житель деревни Грачевки. По данным Mash, речь идет именно об актрисе.

В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». По данному факту подразделением дознания ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело. В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено, — говорится в сообщении УМВД.

О том, что Большова стала участницей ДТП, СМИ сообщали в октябре 2022 года. Она вызвала скорую на место наезда, но прибывшие медики констатировали смерть женщины. Также актриса сразу же обратилась в полицию.

Анна Большова является заслуженной артисткой Российской Федерации, служит в московском театре «Ленком». Телезрителям она известна по ролям в сериалах «Остановка по требованию», «Лесник», «Презумпция невиновности», «Солдаты 12» и ряде других.