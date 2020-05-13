Большой театр объявил об уходе в отпуск

https://static.news.ru/photo/8f9ad556-9523-11ea-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

О приостановке работы сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в беседе с ТАСС. Он отметил, что согласно решению руководства Роспотребнадзора культурно-досуговые организации будут открыты в последнюю очередь.

После обсуждений, принимая во внимание все имеющиеся обстоятельства, мы остановились на таком решении: наш 244-й сезон придётся завершать сейчас, — сказал Урин.

Как писал NEWS.ru, за пять нерабочих недель из-за пандемии коронавируса театры в Москве понесли многомиллионные убытки. Потери оцениваются в суммы от 20 до 300 млн рублей.