Большой театр объявил об уходе в отпуск

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
О приостановке работы
После обсуждений, принимая во внимание все имеющиеся обстоятельства, мы остановились на таком решении: наш 244-й сезон придётся завершать сейчас, — сказал Урин.
Как писал NEWS.ru, за пять нерабочих недель из-за пандемии коронавируса театры в Москве понесли многомиллионные убытки. Потери оцениваются в суммы от 20 до 300 млн рублей.
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