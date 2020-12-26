Анна Большова объяснила своё согласие играть на сцене МХАТ им. Горького

https://static.news.ru/photo/7ed346b8-48e2-11eb-94ae-fa163e074e61_660.jpg Анна Большова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Актриса театра «Ленком» Анна Большова в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснила, почему согласилась играть на сцене МХАТ им. Горького. Артистка исполнила роль Любови Раневской в премьерной постановке «Вишнёвого сада» по пьесе Антона Чехова.

Летом мне позвонил Эдуард Бояков (худрук МХАТ — прим. NEWS.ru), мы давно знакомы и работали вместе лет 17 назад. Он предложил роль, от которой невозможно отказаться, — сказала Большова.

Актриса подчеркнула, что в родном «Ленкоме» к таким творческим экспериментам относятся спокойно — это специфика актёрской работы.

Есть основное место работы, а жизнь такова, что параллельно мы много что делаем. Это нормально. И понятно, что в театре, которому ты служишь, много актёров и не так много ролей. Даже наши самые великие актёры могли по 10 лет сидеть без премьерных ролей. Обеспечить всех главными, значимыми ролями невозможно. Поэтому если вдруг случается интересное предложение и оно не идёт в разрез с основным местом работы, конечно, ты соглашаешься, — отметила актриса.

Ранее на сцене МХАТ им. Горького прошла другая премьера — «Лавр». Главную роль сыграл Дмитрий Певцов, также актёр «Ленкома», который в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об особенностях пьесы и его героя.