Amazon покажет спектакль по сериалу «Дрянь» в рамках благотворительности

https://static.news.ru/photo/dd20324a-78df-11ea-8683-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

На стриминговом сервисе Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы покажут запись моноспектакля «Дрянь», который лёг в основу одноимённого сериала Фиби Уоллер-Бридж. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

В Великобритании и Ирландии представление вышло 6 апреля и будет доступно в течение двух суток, сообщает Variety. Жители США смогут посмотреть «Дрянь» на платформе Amazon Prime в течение двух недель начиная с 10 апреля.

Позже театр «Сохо» откроет доступ для Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они стали доступны с 25 марта.