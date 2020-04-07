Amazon покажет спектакль по сериалу «Дрянь» в рамках благотворительности

На стриминговом сервисе Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы покажут запись моноспектакля «Дрянь», который лёг в основу одноимённого сериала Фиби Уоллер-Бридж. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
В Великобритании и Ирландии представление вышло 6 апреля и будет доступно в течение двух суток,
Позже театр «Сохо» откроет доступ для Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они стали доступны с 25 марта.
Добавьте наши новости в избранные источники