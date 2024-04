Алёна Бабенко против депрессии: рецензия на новый спектакль «Современника»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Это моя жизнь» по пьесе современного южноафриканского драматурга Атола Фугарда. В центре истории — 50-летняя женщина Милли в исполнении Алены Бабенко. 10 лет своей жизни она подарила нищему эмигранту, а теперь он бросил ее накануне дня рождения. Героиня осталась одна в большом доме со своими квартирантами и кризисом среднего возраста. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто написал пьесу

«Это моя жизнь» — второй спектакль режиссера Гульназ Балпеисовой в «Современнике». Год назад она дебютировала в театре постановкой «Случайные встречи» по рассказам Ивана Бунина. В этот раз Гульназ взяла пьесу «Здесь живут люди» современного южноафриканского писателя, драматурга, актера, режиссера театра и кино Атола Фугарда. Первым в СССР ее поставил учитель Балпеисовой Римас Туминас в Молодёжном театре в Вильнюсе в 1986 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли в спектакле «Это моя жизнь»

В России Фугард еще не приобрел широкую известность, хотя на родине его сравнивают с Достоевским. В 2005 году экранизация его романа «Цоци» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. А теперь на сцене театра «Современник» зрители могут познакомиться с самой известной пьесой автора.

На сцене — полуразрушенный дом, больше напоминающий руины. Серые стены, потрескавшаяся штукатурка и ободранные обои, подсвеченные холодными софитами. С первых секунд декорация художника Ольги Никитиной настраивает зрителя на драму.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли и Ефим Белосорочка в роли Шорти в спектакле «Это моя жизнь»

Какие актеры в главных ролях и кого играют

Хозяйка дома — 50-летняя Милли (Алена Бабенко). Она ходит босиком по холодному полу в сером и грязном халате. Ей не надо спешить на работу, собирать детей в школу или готовить мужу завтрак. Единственное, что ее заботит — это кофе. Пока она собирается с мыслями, чтобы заварить бодрящий напиток, на кухне собираются остальные жильцы дома.

Милли сдает комнаты молодой эксцентричной паре Сисси (Марта Хованская) и Шорти (Ефим Белосорочка) и апатичному философу Дону (Иван Стебунов). Появление соседей только раздражает Милли. Она бросает кофе, падает на стол и демонстративно курит, ругая своих квартирантов за лень, пренебрежение жизнью и повсеместную тупость.

Шорти — долговязый парень в растянутой майке-«алкоголичке». Утром он работает почтальоном, а после — занимается боксом. Шорти не обладает высоким интеллектом, но честно трудится на службе. Он старается быть хорошим мужем для своей молодой жены. Но она ясно дает ему понять, что этих стараний недостаточно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли и Марта Хованская в роли Сисси в спектакле «Это моя жизнь»

Сисси — эффектная девушка 20 лет, которая любит и умеет производить впечатление на мужчин. Она не стесняется дойти до общей кухни в одних трусах или надевать чулки на обеденном столе перед носом у соседа. Ее раздражает, что Шорти каждый день покупает свекольную ботву для своих шелковичных червей и не обращает внимания, как она проводит дни с другими мужчинами.

Еще один квартирант — студент Дон. В отличие от остальных он с самого утра при параде и в полной готовности. Юноша давно просрочил хозяйке все сроки за аренду, завалил бухгалтерское дело в университете и вообще остыл к любым карьерным начинаниям. Зато готов с раннего утра обсуждать Сартра и Данте, философствовать об экзистенциальной пустоте и обвинять мир в отсутствии благосклонности.

«Во мне умерла воля к действию. Когда я лег в четыре часа, у меня была сотня причин, чтобы встать. А когда вы на меня смотрели, не осталось ни единой. Я отбросил их все, одну за другой. Сартр называет это состояние экзистенциальной тоской», — жалуется Дон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли и Иван Стебунов в роли Дона в спектакле «Это моя жизнь»

Зачем режиссер устраивает психоанализ со зрителем

Первые 40 минут спектакля зритель наблюдает хаотичное перемещение жильцов по блеклым интерьерам дома без всякого объяснения происходящего. Милли то и дело заламывает руки или забирается на стол, Сисси крутит оголенными ягодицами в такт «Неаполитанской песне» (Dicitencello vuje) в исполнении Марио Ланца. Шорти достает Дона, а тот брезгливо отмахивается.

К концу первого акта становится понятно, что все герои страдают от своей ненужности и одиночества. Подобно убогому дому на фоне прекрасных горных пейзажей их собственная жизнь тихо тлеет, пока другие упиваются ею сполна. Пока Шорти и Сисси не могут договориться друг с другом, а Дон — со всем миром, Милли обращает претензии к одному человеку — своему гражданскому мужу, с которым прожила 10 лет.

Чтобы как следует ему насолить, она устраивает показную вечеринку в честь своего дня рождения. «Моя жизнь только начинается», — говорит Милли, доставая розовое платье в конце первого акта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли и Иван Стебунов в роли Дона в спектакле «Это моя жизнь»

Пока Шорти бегает за тортом и орешками к столу, Дон пытается разгадать сокровенную тайну своей хозяйки. Он никогда не видел ее счастливой, но в чем причина? Развод родителей? Насилие в детстве? Аборт? Милли легко отмахивается от этих предположений и натужно веселится, без конца поглядывая на входную дверь. Вдруг «он» все-таки придет.

Оказывается, 11-летней девочкой Милли мечтала о счастье. Она сидела на заборе и пела: «Звезда покатилась с неба, желанье успей загадать». Дети знали: кто первым дотронется до фонаря, когда зажжется свет, у того оно и сбудется. Тогда Милли загадала счастье. И каждый раз при падающей звезде, черной кошке или белой лошади она желала себе только счастья.

Став взрослой, она встретила «его». Милли помогла ему построить карьеру, обрести дом и привычки. А взамен он пообещал сделать ее счастливой. Но спустя 10 лет, накануне ее 50-го дня рождения, он сказал Милли: «Ты больше не женщина, потому что не можешь родить мне детей».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли в спектакле «Это моя жизнь»

«Милдред Констанс Дженкинс. 50 лет. Больше не женщина», — откровенничала Милли. Шорти и Дону тоже досталось. Долговязого квартиранта она жестоко обвинила в мужской несостоятельности. Именно из-за этого Сисси бегает от него к другим. А Дона — в убийственном инфантилизме. Но именно он подводит все откровенные рассуждения героев под единый знаменатель. Все они — полумертвая серость в забытом доме.

В этот момент становится понятен посыл режиссера: мало просто хотеть счастья, важно еще и что-то для этого делать. «Не надо мечтать о счастливой жизни, надо делать счастливую жизнь. А что будет, если сделать? Вот интересно. Возможно, случится счастливая жизнь», — говорит режиссер Гульназ Балпейсова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли в спектакле «Это моя жизнь»

Как играют актеры

Спектакль строится на актерских работах Алены Бабенко, Ивана Стебунова и Ефима Белосорочки. Они отражают разные краски одного депрессивного состояния. И если отсутствие действия в первом акте заставляет нервно поглядывать на часы, то насыщенное эмоциями и откровениями второе действие цепляет зрительское внимание.

Милли — однозначно бенефисная роль Алены Бабенко. Она легко преображается из замученной хозяйки большого дома в окрыленную счастьем молодую женщину. Бабенко точно и тонко играет психологически сложные моменты драмы, поражая мастерством, яркостью, женственностью и откровенностью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Бабенко в роли Милли в спектакле «Это моя жизнь»

Ее оттеняет Иван Стебунов в роли Дона. Сдержанность, благородство и высокоинтеллектуальные изречения создают красивый дуэт с взбалмошностью Милли. При кажущейся простоте роли Стебунов делает своего персонажа глубокой фигурой.

Отдельная яркая краска спектакля — музыка. Помимо «Неаполитанской песни» в исполнении Марио Ланца, звучит Something’s Got a Hold On Me от Этты Джеймс, группа Led Zeppelin со своим хитом Stairway to Heaven и непередаваемый вокал Дженис Джоплин в Cry Baby.

В финале герои окончательно решают переосмыслить свои жизни и найти счастье. Вот только у кого это получится, режиссер предлагает зрителю решить самостоятельно.

