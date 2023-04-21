Александринский театр в Петербурге отменил спектакль «Сирано де Бержерак» Александринский театр отменил показы «Сирано де Бержерака» после жалобы на дискредитацию ВС РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, Александринский театр

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае. Его заменят постановки «Ворон» (23 апреля) и «Женитьба» (24 мая), говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Причину такого решения театр не раскрыл.

Спектакль по пьесе 1898 года французского драматурга Эдмона Ростана поставил Николай Рощин, главный режиссер Александринского театра. Постановка стояла в репертуаре с 2018-го. В 2017 году Рощин стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа художника» (спектакль «Ворон»).

В апреле этого года после одной из постановок «Сирано де Бержерака» зритель обратился с заявлением в полицию на имя Рощина. Он разглядел на сцене признаки дискредитации Вооруженных сил России, сообщил портал 78.ru.

По информации Telegram-канала SHOT, ранее суд отклонил иск актера Данилы Козловского, поданный против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Артист обвинял общественника в клевете после того, как тот потребовал проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что иск был оформлен с нарушениями.