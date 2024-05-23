Актер «Ленкома» раскрыл истинную причину ухода Домогарова из театра Актер Агапов: Домогаров ушел из театра Моссовета из-за творческих разногласий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Российский актер театра и кино Александр Домогаров, покинувший театр имени Моссовета, на протяжении многих лет имел творческие разногласия с руководством учреждения, рассказал NEWS.ru его коллега по фильму «Марш Турецкого», актер Иван Агапов, принявший участие в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь», стартующем на телеканале «Россия» с 24 мая. Он предположил, что это и стало причиной увольнения артиста, у которого уже не осталось сил доказывать свою правду.

Я видел, как на протяжении многих лет Александр Юрьевич Домогаров честно пытался отстаивать в театре свои творческие позиции. Но они категорически не совпадали с творческими позициями руководства учреждения. На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать. Вероятно, Александр Юрьевич понял, что у него не хватает уже ни сил, ни возможности доказывать свою творческую правду, — рассказал Агапов.

Актер считает, что Домогаров поступил правильно, решив таким образом положить конец разногласиям с руководством театра. По его словам, многие артисты сцены «ворчали» по этой причине. При этом Агапов уверен, что Домогаров не останется без работы после увольнения.

Не можешь победить систему, отойди и не стой во всем этом. Он — человек творчески зрелый, способен многое сделать в театре и в кино. Я думаю, у него все будет прекрасно, не останется без работы, — заключил он.

Ранее директор театра имени Моссовета Алексей Черепнев подтвердил, что Домогаров действительно решил покинуть учреждение. По его словам, заявление от актера поступило в отдел кадров.