«У нас слабый подход»: Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров

https://static.news.ru/photo/5b1d1d36-87e8-11ea-8138-fa163e074e61_660.jpg Марат Сафин Фото: Bai Xue/Xinhua/Global Look Press

Бывший теннисист Марат Сафин раскритиковал российских тренеров, заявив, что отечественные специалисты не могут обучить современному теннису.

Научиться играть в теннис в России — ну, не знаю. У нас слабый подход, — цитирует Сафина «Чемпионат.com».

Экс-первая ракетка мира отметил, что в РФ хорошо готовят юниоров, а при переходе на взрослый уровень происходит «беда». Сафин заявил, что российские тренеры не желают учиться. По его словам, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв приняли правильное решение, когда отправились тренироваться за рубеж.

Сафин, которому сейчас 40 лет, последний раз выходил на корт в ноябре 2009 года. За свою карьеру он дважды побеждал на турнирах Большого шлема — на US Open в 2000 году и на Australian Open в 2005 году.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что Марат Сафин был его кумиром детства, передавал NEWS.ru.