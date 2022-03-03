Теннисистка Шарапова приехала в Париж и рассказала о «тяжёлом сердце»

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, с которыми приехала в Европу. В своём Instagram она призналась, что впервые оказалась в Париже с «тяжёлым сердцем».

В этот раз приезжаешь в Европу совсем с другими чувствами. С тяжёлым сердцем и сильной надеждой на мир. И самое главное, на безопасность и будущее наших детей, — написала теннисистка в сторис.

Шарапова — пятикратная победительница турниров Большого шлема и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне. Она также была первой ракеткой мира.

28 февраля россиянин Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. На втором месте остановился бывший лидер рейтинга сербский теннисист Новак Джокович. На его счету 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

24 февраля стало известно, что Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара и пробился в полуфинал. Джокович в это время проиграл на турнире ATP в Дубае.