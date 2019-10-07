https://static.news.ru/photo/d6661238-e8d1-11e9-82e1-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сербский теннисист Новак Джокович возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), набрав 10 365 очков.

На втором месте испанец Рафаэль Надаль (9225), на третьем — швейцарец Роджер Федерер (7130).

Россиянин Даниил Медведев остался на четвёртом месте (4965), его соотечественник Карен Хачанов — девятый (2945). Кроме того, ещё один россиянин, Андрей Рублёв, поднялся с 35-й на 33-ю строчку (1261).

Шестикратный победитель турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер уверен, что у россиянина Даниила Медведева будут большие шансы выиграть турнир Большого шлема в 2020 году, писал News.ru.