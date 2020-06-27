Сербский эпидемиолог заступился за теннисиста Джоковича

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович встал на сторону первой ракеткой мира Новака Джоковича, на турнире которого произошла вспышка коронавируса. Специалист считает, что известного теннисиста обманули представители власти.
Новак умный человек, и он бы не пошёл на такое приключение, если бы его не обманули. Ему сказали, что эпидемиологическая обстановка безопасная. Он стал жертвой политических мошенников, — цитирует Радовановича Nova.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича. Позже стало известно, что сам Джокович сдал положительный тест на коронавирус.
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