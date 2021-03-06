Рублёв выиграл турнир ATP в Роттердаме

https://static.news.ru/photo/6d989694-7f67-11eb-8260-96000091f725_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Dppi/Jean Catuffe/Global Look Press

23-летний теннисист Андрей Рублёв победил 29-летнего венгра Мартона Фучовича в финале турнира ABN AMRO World Tennis Tournament, который прошёл в Роттердаме.

Встреча закончилась со счётом 7:6, 7:4, 6:4. Рублёв занимает восьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов, его соперник — 59-ю.

ABN AMRO World Tennis Tournament входит в серию ATP 500. Эта серия объединяет 13 турниров. Победа приносит спортсмену 500 рейтинговых очков.

Ранее стало известно, что теннисист Даниил Медведев займёт вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов 15 марта. Российский спортсмен окажется первым теннисистом с июля 2005 года, который войдёт в первую двойку, но не будет входить в так называемую большую четвёрку: Джокович, Надаль, Федерер и Маррей. Медведев проиграл Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Как писал NEWS.ru, россиянка Камилла Рахимова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне в парном разряде. Вместе с представительницей Индии Анкитой Райной они противостояли Анне Блинковой и Анастасии Потаповой. Матч закончился со счётом 2:6, 6:4,10:7.