Российского теннисиста ограбили на турнире в Гамбурге Теннисиста Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Хачанов

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге, передает «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник в Германии. Специальные службы принимают меры по идентификации грабителей.

Номер Карена обчистили воры, вытащили все даже из сейфа., — сообщил источник.

Сегодня, 21 июля, Карен Хачанов, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, должен сыграть в матче второго круга с итальянцем Фабио Фоньини. В первом круге россиянин обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом: 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что в его дом вломились воры в тот момент, когда манкунианцы играли с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время ограбления в спальне футболиста находились дети. Француз отметил, что возвращался домой, не зная, целы ли они. Это был самый страшный кошмар.