Дом футболиста МЮ ограбили во время матча ЛЧ, в спальне находились дети

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что в его дом вломились воры в тот момент, когда манкунианцы играли с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время ограбления в спальне футболиста находились дети. Француз отметил, что возвращался домой, не зная, целы ли они. Это был самый страшный кошмар, написал Погба в Twitter.

Прошлой ночью осуществился худший кошмар нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас нечто более ценное, чем всё, что было у нас дома... наше чувство безопасности и защищённости, — написал Погба.

По словам футболиста, инцидент произошёл, когда завершался матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Когда он с женой узнал о проникновении грабителей, то сразу же направился домой.

Мы не знали, целы и невредимы наши дети или нет. Как отец я могу сказать, что в этом мире нет чувства хуже, чем отсутствие возможности быть рядом, чтобы защитить своих детей, — добавил он.

По предварительным данным, дети в результате ограбления не пострадали.

По итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

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