https://static.news.ru/photo/daaa10da-b9c7-11e9-91db-fa163e074e61_660.jpg Бьянка Андрееску Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску во матче второго круга турнира WTA категории Premier в Торонто со счётом 7:5, 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова также не смогла пробиться в третий круг соревнований. Она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Матч длился 1 час 48 минут.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.

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