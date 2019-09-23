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Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на пять позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), став 36-й.

На данный момент это лучший показатель среди всех российских спортсменок. 28-летняя Павлюченкова обогнала Екатерину Александрову, которая по-прежнему занимает 39-е место.

Тройку лидеров изменения не коснулись. Первое место по-прежнему осталось за австралийкой Эшли Барти (6446), на втором расположилась представительница Чехии Каролина Плишкова с 6125 очками. Тройку лидеров замкнула украинка Элина Свитолина (5160).

Российские спортсмены Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили за собой четвертую и девятую позицию в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), ранее писал News.ru.