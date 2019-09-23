https://static.news.ru/photo/8eb09520-ddce-11e9-8468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские спортсмены Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили за собой четвертую и девятую позицию в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

23-летний Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в финальном испытании представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1. Ранее россиянин дошёл до финала Открытого чемпионата США, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Лидером рейтинга остался представитель Сербии Новак Джокович, в активе которого 9865 очков, на втором месте расположился Рафаэль Надаль (9225). Тройку лидеров замкнул швейцарец Роджер Федерер (7130).

Надаль снялся с турнира Laver Cup из-за травмы, писал News.ru.