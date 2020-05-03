Теннис

Международная федерация настольного тенниса продлила приостановку турниров

13:31, 03 мая 2020
Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о решении продлить приостановку всех турниров под эгидой организации до конца июля из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный комитет ITTF рассматривает варианты организации турниров в августе, сообщает пресс-служба ITTF.

Следующее заседание исполкома ITTF запланировано на 2 июня.

Ранее исполком ITTF решил приостановить проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за пандемии коронавируса. Рейтинговые списки ITTF будут заморожены по состоянию на март 2020 года.

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