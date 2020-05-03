Международная федерация настольного тенниса продлила приостановку турниров

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В Германии стартовал мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series, в котором восемь теннисистов соревнуются в укороченном формате.

Матчи проходят до победы в четырёх геймах (при счёте 4:4 играется тай-брейк) на закрытых грунтовых кортах Хёр-Гренцхаузена. В первый игровой день теннисисты Дастин Браун и Янник Ханфман одержали по две...