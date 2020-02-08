https://static.news.ru/photo/477f8dee-4a5e-11ea-922a-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль, Билл Гейтс и Роджер Федерер Фото: rogerfederer/instagram.com

Благотворительная игра «Матч для Африки» побила мировой рекорд по посещаемости теннисных встреч, собрав 51 954 зрителя.

На футбольном стадионе «Кейптаун» в ЮАР прошло два матча. Швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Помимо этого, состоялся матч в парном разряде, где Федерер сыграл с основателем компании Microsoft американцем Биллом Гейтсом против Надаля в паре с южноафриканским комиком Тревором Ноа (6:3).

Благотворительный матч собрал более $3 миллионов.

Предыдущий рекорд посещаемости теннисного матча принадлежал выставочному матчу Федерера с представителем Германии Александром Зверевым в Мехико, тогда на игру пришли 42 517 человек. Матч завершился победой 38-летнего Федерера над 20-летним Зверевым со счётом 3:6, 6:4, 6:2, писал NEWS.ru.