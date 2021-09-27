Федерер назвал самый важный удар в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный победитель турниров Большого шлема, назвал самый важный удар в карьере. Его слова приводит журнал GQ.

Он назвал форхэнд в четвёртом круге Ролан Гаррос-2009 с Томми Хаасом, при счёте 3:4, 30:40 в третьем сете в пользу немца. Если бы Федерер не попал тогда в линию, то Хаас вышел бы подавать на матч. Но попадание позволило Роджеру спасти сет, затем выиграть следующие два, после чего — весь турнир. Тот Ролан Гаррос так и остался единственным в карьере Федерера.

Мы с Томми постоянно обсуждаем этот момент. Я знаю, что проиграл бы, если бы тогда не попал, он тоже это знает, а в итоге я выиграл первый Ролан Гаррос, сравнялся с Питом Сампрасом и провёл отличное лето, — сказал Федерер.

В текущем сезоне 40-летний Федерер провёл лишь 13 матчей (9-4), вышел в четветьфинал Уимблдона, после чего перенёс третью за полтора года операцию на колене.

В его активе 20 титулов на турнирах Большого шлема, столько же сколько у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Никто никогда до них не выигрывал больше 14.