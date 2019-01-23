Ветер снёс макет космического корабля Маска

Макет космического корабля Starship (компании SpaceX Илона Маска) разрушил сильный ветер. Сейчас он находится на строящемся космодроме в американской деревне Бока-Чика.
«Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель», — сообщил Маск в Twitter.
Маск представил макет корабля Starship для суборбитального полёта 11 января. В тот день компания завершила установку макета на космодроме в Техасе. Он сделан из нержавеющей стали.
Ранее Маск решил сократить штат компании Tesla, писал News.ru. Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании.