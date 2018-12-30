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Детский автомобиль создали за 900 тысяч рублей в России

Автомобиль Shelby Cobra National Motor Museum/Global Look Press

Автомобиль Shelby Cobra

технологии [ версия для печати ]

Shelby Cobra Grande выпущен компанией LC-Cars, специализирующейся на производстве эксклюзивных автомобилей для детей. Внешне он ничем не отличается от легендарного Shelby Cobra и максимально детализирован.

За его руль может сесть ребёнок в возрасте 8−18 лет, максимально допустимый вес — 200 кг. Максимальная скорость, которую он развивает на электродвигателе, — 45 километров в час, запас хода — 30−35 км. В автомобиле есть трёхскоростной автомат и гидравлические дисковые тормоза. Его вес составляет 170 килограммов.

Автомобиль является самым большим в линейке эксклюзивных детских автомобилей, сообщает CAR-PR.

Ранее News.ru писал, что итальянский автопроизводитель Ferrari выпустит ограниченный тираж новых суперкаров. Шанс купить новый Monza стоимостью $1,85 миллиона получат 499 самых лояльных клиентов. Эксклюзивные спорткары получат самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на моделях марки. Monza собрана на базе флагманской модели итальянской марки 812 Superfast.


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