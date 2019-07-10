https://static.news.ru/photo/5eb73732-a2f2-11e9-b615-fa163e074e61_1024.jpg Фото: npoa.ru

Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.

За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает её, — сказали в НПО.

В тракторе нет кабины, педалей и руля. Машина создана на основе технологии искусственного интеллекта и может «обучаться» в процессе работы.

Также у трактора имеются камеры, определяющие препятствия и траекторию движения сельхозтехники, информирует RNS .

Как ранее писал News.ru, сфера роботизации в России только начинает развиваться, считает глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков.