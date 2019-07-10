Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.
За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает её, — сказали в НПО.
В тракторе нет кабины, педалей и руля. Машина создана на основе технологии искусственного интеллекта и может «обучаться» в процессе работы.
Также у трактора имеются камеры, определяющие препятствия и траекторию движения сельхозтехники, информирует
Как ранее писал News.ru, сфера роботизации в России только начинает развиваться, считает глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков.