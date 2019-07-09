https://static.news.ru/photo/12f44582-a258-11e9-93c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сфера роботизации в России только начинает развиваться, считает глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков.

В настоящее время роботов используют для автоматизации рутинной работы, освобождая тем самым ресурсы для решения более сложных задач.

Роботы действительно отнимают рабочие места у сотрудников, и даже захватывают целые профессии. Однако кризиса из-за этого не наступит, так как с увеличением числа роботов происходит увеличение рабочих мест на разработку и поддержание RPA-решений, — передаёт слова Филенкова « ПолитЭксперт ».

Он считает, что количество низкоквалифицированной рабочей силы с каждым годом будет уменьшаться, а количество мест, где требуются знания и умения — возрастать.

Как ранее писал News.ru, Роскомнадзор завершил тестовую эксплуатацию механизма, который обеспечит повышение эффективности работы с гражданами.