Сфера роботизации в России только начинает развиваться, считает глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков.
В настоящее время роботов используют для автоматизации рутинной работы, освобождая тем самым ресурсы для решения более сложных задач.
Роботы действительно отнимают рабочие места у сотрудников, и даже захватывают целые профессии. Однако кризиса из-за этого не наступит, так как с увеличением числа роботов происходит увеличение рабочих мест на разработку и поддержание RPA-решений, — передаёт слова Филенкова «ПолитЭксперт».
Он считает, что количество низкоквалифицированной рабочей силы с каждым годом будет уменьшаться, а количество мест, где требуются знания и умения — возрастать.