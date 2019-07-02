https://static.news.ru/photo/e4e9ac2c-9cc6-11e9-a38d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Роскомнадзор завершил тестовую эксплуатацию механизма, который обеспечит повышение эффективности работы с гражданами. Новая система ведомства предполагает автоматизацию подготовки ответов на обращения.

Она позволит сократить время подготовки ответов и избежать технических ошибок при работе с обращениями. Следующим этапом внедрения механизма станет его проверка территориальными органами РКН, передаёт RNS .

Как ранее писал News.ru, глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду на то, что Google начнёт выполнять российское законодательство о фильтрации контента. По его словам, в настоящее время речь идёт о новом штрафе в отношении компании.