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Трейлер Days Gone посвятили опасному миру игры

Days Gone

технологии [ версия для печати ]

Компания Sony выпустила новый трейлер постапокалиптического экшена Days Gone, который в российской локализации получил название «Жизнь после». Ролик посвящён игровому миру, окрестностям Фервелла, который будет разделён на шесть регионов.

Кроме того, издатель рассказал о специальном и коллекционном изданиях. Первое включает стилбук, саундтрек на диске и 48-страничный мини-артбук от Dark Horse Comics. Всё перечисленное входит и в коллекционное издание, дополненное статуэткой, набором заплаток для одежды, шестью значками и четырьмя наклейками.

Действие игры развернётся в постапокалиптическом мире, населённом Выродками, деградировавшими после вспышки эпидемии людьми. Игроки возьмут на себя роль бывшего преступника-байкера, лицо и голос которому подарил актёр Сэм Уитвер.

«Жизнь после» выйдет только на PS4 26 апреля.

Ранее Ubisoft также выпустила сюжетный трейлер многопользовательского экшена Tom Clancy's The Division 2.


#игры #PS4 #daysgone
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