https://static.news.ru/photo/dc2efe76-a2d8-11e9-a0fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» совместно с LG Electronics представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» инновационное стекло с OLED-матрицей. Разработка может стать заменой остекления в транспорте, на остановках и в витринах магазинов.

Такими стёклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда, — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В «Швабе» считают, что технология обладает большим потенциалом, поскольку интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях. Основным производством инновационного стекла с OLED-матрицей займётся ведущий российский производитель высокотехнологичных изделий из стекла Лыткаринский завод оптического стекла, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru рассказал, что генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов попал в список самых богатых чиновников России.