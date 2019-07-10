Роскомнадзор внедряет на сетях операторов связи новую технологию, которая позволит ускорить процесс блокировки запрещённого контента.
По данным ведомства, самое главное её преимущество — получение выгрузки из Единого реестра только новых или изменившихся записей. Это как раз и ускоряет весь процесс, так как пропадает необходимость загружать все данные, передаёт ТАСС.
Это позволяет в пять раз увеличить скорость реагирования операторов связи на требование ограничения доступа к новым ресурсам или ресурсам, изменившим свои сетевые адреса, — сообщили в Роскомнадзоре.
Сейчас этот механизм уже применяется на сетях 850 крупных и магистральных операторов связи. Ещё 20 пока тестируют технологию.
Ранее News.ru писал о том, что несколько крупных медиакомпаний предложили Роскомнадзору полностью удалять сайты с нелегальным контентом из поисковых систем.