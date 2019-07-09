https://static.news.ru/photo/df41beb6-a21d-11e9-8d53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global Look Press

Несколько крупных медиакомпаний предложили Роскомнадзору полностью удалять сайты с нелегальным контентом из поисковых систем.

Письмо заместителю руководителя ведомства Вадиму Субботину подписали «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа» и Первый канал, онлайн-кинотеатры в лице Start.ru и Ассоциации интернет-видео, а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Своё решение авторы документа объясняет наличием на одном ресурсе множества ссылок на пиратский контент.

Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице, и она снова становится доступна в выдаче. Это решается только блокировкой всего ресурса, — цитирует письмо газета «Ведомости» .

При этом в Роскомнадзоре, по словам собеседника в ведомстве, инициативу считают недоработанной, поскольку механизмом досудебных блокировок могут начать злоупотреблять.

Ранее News.ru сообщил, что объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.