Объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.
Представитель Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник в ходе Российско-китайского круглого стола по теме «Защита интеллектуальной собственности» рассказал, что наиболее уязвимо в России программное обеспечение — уровень использования пиратской продукции в этой сфере может достигать 60%, сообщает
Специалисты медиа-коммуникационного союза (МКС) разработали автоматизированное программное решение антипиратского Реестра, писал News.ru ранее.