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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы Германии. Первым её 17 июня получил завод в городе Шведт, акциями которого владеют компании Shell и Eni.

Сырая нефть поступает по основной линии трубопровода из Польши. Сейчас «Дружба» работает не на полную мощность, ситуация должна прийти в норму через несколько недель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее News.ru...