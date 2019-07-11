https://static.news.ru/photo/180c6b42-a3c7-11e9-9ffa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех» объявил о начале разработке отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G).

По словам генерального директора Алексея Бочарова, отечественные решения будут соответствовать международным стандартам 3GPP и совместимы с проектами других вендеров. «Созведие» намерено оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, сообщает РИА Новости .

В начале июня «Ростелеком» объявил о сотрудничестве с Tele2 и Ericsson. Компании займутся совместным созданием тестовой зоны 5G в Москве в июле–октябре 2019 года. Она будет расположена на Тверской улице от станции метро «Охотный Ряд» до «Маяковской» и в парке «Зарядье».

Ранее холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» совместно с LG Electronics представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» инновационное стекло с OLED-матрицей. Разработка может стать заменой остекления в транспорте, на остановках и в витринах магазинов.