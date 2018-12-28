Очки для управления роботом на расстоянии появились в РФ

https://news.ru/storage/news/e897967bc09d13d5a1da9bd3937f5578/8af3de2f-6a62-4994-bcdf-4534f839fa6f_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России разработаны очки, которые позволят управлять роботом на расстоянии и видеть его глазами.

По словам заместителя гендиректора холдинга «Швабе» Сергея Попова, эти очки уже готовы. Они помогут оператору робота распознавать цели и ориентироваться на местности.

«Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь сообщили об открытии первой роты информационных технологий (IT-рота). Она сформирована на базе Военной академии. В новое подразделение вошло 40 человек.