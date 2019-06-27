Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась мощной атаке со стороны сразу нескольких хакерских групп.
Как сообщили в Reuters, инцидент с попыткой взлома произошёл ещё осенью прошлого года.
Злоумышленники внедрили редкий тип вредоносной программы под названием Regin, чтобы шпионить за учётными записями пользователей.
Эту попытку атаки специалисты «Яндекс» своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале и до причинения какого-либо ущерба.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ отразило свыше 25 тысяч кибератак на свои ресурсы с начала года, писал News.ru.