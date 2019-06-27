https://static.news.ru/photo/ba082aaa-9916-11e9-b5b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась мощной атаке со стороны сразу нескольких хакерских групп.

Как сообщили в Reuters, инцидент с попыткой взлома произошёл ещё осенью прошлого года.

Злоумышленники внедрили редкий тип вредоносной программы под названием Regin, чтобы шпионить за учётными записями пользователей.

Эту попытку атаки специалисты «Яндекс» своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале и до причинения какого-либо ущерба.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ отразило свыше 25 тысяч кибератак на свои ресурсы с начала года, писал News.ru.