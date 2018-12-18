Bloomberg: телевизор-рулон LG поступит в продажу в 2019 году

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LG Electronics планирует начать продажи телевизоров, сворачивающихся в рулон, в 2019 году. Предполагаемые 65-дюймовые дисплеи устройств будут автоматически убираться в модуль при нажатии кнопки, как дверь гаража.

Прототип, показанный в исследовательском центре LG в Сеуле, можно свернуть и положить в коробку, когда он не используется. Телевизоры будут оснащены OLED-экранами, которые не только обеспечивают более чёткое изображение, но и складываются легче, чем другие модели.

По словам источников издания Bloomberg, южнокорейская компания рассчитывает, что первый коммерческий запуск сворачивающихся телевизоров поможет ей возродить бизнес бытовой электроники. Сейчас он находится далеко не в лучшем состоянии из-за снижения цен и борьбы с китайскими конкурентами.

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