Беспилотники в Москве начнут борьбу с коптерами

https://news.ru/storage/news/e227778de6848a7e5807725187eeb499/d9f8f733-1d26-473a-b66e-e2b985b6027d_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для пресечения незаконной съёмки или доставки незаконного груза беспилотники начнут охоту за дронами и коптерами в столице.

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимира Черникова, полноценные комплексы беспилотников будут переданы полиции в следующем году. Правоохранительные органы уже получили первые экземпляры. Беспилотники помогут правоохранителям в патрулировании местности и осмотре труднодоступных мест происшествия.

Ранее News.ru писал о том, что в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.