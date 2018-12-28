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Беспилотники в Москве начнут борьбу с коптерами

Сергей Киселев/АГН «Москва»

технологии [ версия для печати ]

Для пресечения незаконной съёмки или доставки незаконного груза беспилотники начнут охоту за дронами и коптерами в столице.

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимира Черникова, полноценные комплексы беспилотников будут переданы полиции в следующем году. Правоохранительные органы уже получили первые экземпляры. Беспилотники помогут правоохранителям в патрулировании местности и осмотре труднодоступных мест происшествия.

Ранее News.ru писал о том, что в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.


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