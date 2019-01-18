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Авторы Mortal Kombat 11 представили дебютный геймплей

www.mortalkombat.com

технологии [ версия для печати ]

Студия NetherRealm Studios представила в рамках специального стрима несколько новых роликов грядущего файтинга Mortal Kombat 11. Среди них оказалось и дебютное видео игрового процесса.

Ростер игры будет включать в себя 25 персонажей: разработчики уже подтвердили появление Скорпиона, Саб-Зиро, Райдена, Скарлет, Гераса и Сони Блейд. Последнюю доверили озвучивать бывшему бойцу MMA и первой доминирующей чемпионке UFC Ронде Роузи.

Команда также рассказала и о системе кастомизации героев, очень похожей на ту, что использовалась в Injustice 2. Сюжетный режим стартует вскоре после финала предыдущей части файтинга. Как отметил глава NetherRealm Studios Эд Бун, в нём найдётся место путешествием во времени, так что игрокам стоит надеяться на несколько приятных сюрпризов.

Mortal Kombat XI выйдет 23 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Ранее Sony выпустила новый трейлер постапокалиптического экшена Days Gone, который в российской локализации получил название «Жизнь после». Ролик посвящён игровому миру, окрестностям Фервелла, который будет разделён на шесть регионов.


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