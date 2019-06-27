Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Приложения для редактирования фотографий Pink Camera и Pink Camera 2 из онлайн-магазина Google Play содержали в себе вредоносное ПО — бэкдор MobOk. Зловред оформлял на номера пользователей платные подписки на русском, английском и тайском языках.

Фоторедакторы, получая все необходимые права с разрешения жертв, в фоновом режиме собирали информацию об устройстве и отправляли её на сервер злоумышленников. В ответ MobOk получал набор ссылок для оформления подписок,...