https://static.news.ru/photo/d8405e8e-98ad-11e9-aab4-fa163e074e61_1024.jpgФото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press
Компания Apple наняла одного из ведущих инженеров ARM Майка Филиппо. Он работал над процессорами для мобильных устройств и серверов.
Майк долгое время был ценным членом сообщества ARM. Мы ценим все его усилия и желаем ему всего наилучшего в его следующих начинаниях, — сообщил Bloomberg бывший работодатель Филиппо.
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.