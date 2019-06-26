https://static.news.ru/photo/d71d4674-980e-11e9-a15e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/Global Look Press

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.

Согласно данным Pitchbook, Drive.ai ранее привлекла венчурное финансирование от нескольких компаний на сумму $77 млн. Сам стартап в 2017 году оценили в $200 млн. Разработчики также сотрудничали с властями города Арлингтон, штат Техас над беспилотным шаттл-сервисом.

В Купертино уже давно проявляют интерес к автомобилям с автопилотами. Компания начала работу над Project Titan в 2014 году, и в то время, по слухам, она работала над созданием электромобиля в секретном месте недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Организационные вопросы, внутренние разногласия и другие проблемы повлияли на разработку транспортного средства, и в 2016 году появилась новая информация о том, что Apple отложила свои планы на автомобиль, чтобы вместо этого сосредоточиться на системе самоуправляемого движения.

В начале августа 2018 году в Apple вернулся бывший вице-президент по инженерной работе Tesla Даг Филд. По неподтверждённой информации, ему поручили работа над Project Titan.

Однако в конце января 2019 года Apple уволила чуть более 200 сотрудников из группы, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей. При этом, по словам представителя компании, они всё ещё верят в огромный потенциал автономных систем.