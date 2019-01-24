USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent60.66 $ Bitcoin3,542.77 $
МОСКВА-18°C11:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Apple сократила отдел по беспилотникам на 200 человек

Photographer: Rodrigo Reyes Mari/AFLO/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Apple уволила чуть более 200 сотрудников из группы Project Titan, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей. При этом, по словам представителя компании, они всё ещё верят в огромный потенциал автономных систем.

«У нас есть невероятно талантливая команда, работающая над автономными системами и соответствующими технологиями в Apple. Поскольку команда сосредоточила свою работу на нескольких ключевых областях в 2019 году, некоторые группы перемещаются в проекты в других подразделениях компании, где они будут заниматься технологиями машинного обучения и другими инициативами по всей компании», — рассказал CNBC представитель корпорации.

Он также отметил, что у Apple есть уникальные возможности внести свой вклад в эту сферу и что это «самый амбициозный проект в области машинного обучения за всю историю».  

Компания начала работу над Project Titan в 2014 году, и в то время, по слухам, она работала над созданием электромобиля в секретном месте недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Организационные вопросы, внутренние разногласия и другие проблемы повлияли на разработку транспортного средства, и в 2016 году появилась новая информация о том, что Apple отложила свои планы на автомобиль, чтобы вместо этого сосредоточиться на системе самоуправляемого движения.

В начале августа 2018 года бывший вице-президент по инженерной работе Tesla Даг Филд вернулся в Apple. Перед уходом из «яблочной» компании он занимался «железом» компьютеров Mac. Apple подтвердила эту новость, однако отказалась комментировать будущие задачи Филда.

Чуть позже аналитик Минг-Чи Куо заявил, что самоуправляемые автомобили Apple помогут компании преодолеть отметку капитализации в $2 трлн. Значительный вклад также внесут сервисы и технология дополненной реальности. Как отметил Куо, предполагаемая дата появления на рынке «яблочной» машины — 2023−2025 годы.


#apple #беспилотныйтранспорт #projecttitan
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
общество 11:19
Дети платили за вход в школу в Иркутской области
политика 11:18
Володин предложил пригласить в Госдуму сотрудника Google
в мире 11:12
Турция сама сможет создать зону безопасности в Сирии
политика 11:10
Клинцевич спрогнозировал разрыв сотрудничества с Венесуэлой
в мире 11:00
Султан Абдулла стал новым королём Малайзии
Другие новости
технологии 09:55
Поисковик Bing от Microsoft оказался заблокирован в Китае
технологии 08:22
Как Macintosh стал инновационным яблоком раздора
Первому компьютеру знаменитой линейки Apple исполнилось 35 лет
технологии 22:07
Ветер снёс макет космического корабля Маска
технологии 16:58
Meizu представила смартфон без отверстий и разъёмов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top