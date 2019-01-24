Apple сократила отдел по беспилотникам на 200 человек

https://news.ru/storage/news/b59958ba1d37fd86bcf049fe78cd8acc/c2208637-2ba8-4f20-81d2-5a9fd5b42700_850.jpg Photographer: Rodrigo Reyes Mari/AFLO/Global Look Press

Компания Apple уволила чуть более 200 сотрудников из группы Project Titan, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей. При этом, по словам представителя компании, они всё ещё верят в огромный потенциал автономных систем.

«У нас есть невероятно талантливая команда, работающая над автономными системами и соответствующими технологиями в Apple. Поскольку команда сосредоточила свою работу на нескольких ключевых областях в 2019 году, некоторые группы перемещаются в проекты в других подразделениях компании, где они будут заниматься технологиями машинного обучения и другими инициативами по всей компании», — рассказал CNBC представитель корпорации.

Он также отметил, что у Apple есть уникальные возможности внести свой вклад в эту сферу и что это «самый амбициозный проект в области машинного обучения за всю историю».

Компания начала работу над Project Titan в 2014 году, и в то время, по слухам, она работала над созданием электромобиля в секретном месте недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Организационные вопросы, внутренние разногласия и другие проблемы повлияли на разработку транспортного средства, и в 2016 году появилась новая информация о том, что Apple отложила свои планы на автомобиль, чтобы вместо этого сосредоточиться на системе самоуправляемого движения.

В начале августа 2018 года бывший вице-президент по инженерной работе Tesla Даг Филд вернулся в Apple. Перед уходом из «яблочной» компании он занимался «железом» компьютеров Mac. Apple подтвердила эту новость, однако отказалась комментировать будущие задачи Филда.

Чуть позже аналитик Минг-Чи Куо заявил, что самоуправляемые автомобили Apple помогут компании преодолеть отметку капитализации в $2 трлн. Значительный вклад также внесут сервисы и технология дополненной реальности. Как отметил Куо, предполагаемая дата появления на рынке «яблочной» машины — 2023−2025 годы.