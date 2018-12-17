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Android-смартфоны обошли iOS-устройства по популярности

Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Товары для дома стали самой популярной продукцией 2018 года на «Яндекс.Маркете». Наиболее покупаемые товары в этой категории — строительные материалы (а среди них — изоляционные), а также инструменты и сантехника.

Второй по популярности оказалась электроника, где лидируют телефоны, аксессуары к ним и телевизоры. Чаще остальных смартфонов пользователи выбирали Xiaomi Redmi Note 5 (4/64 Гб), Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64 Гб) и Samsung Galaxy S8 (4/64 Гб). При этом Android-телефоны в 2018 году оказались гораздо популярнее «яблочной» продукции: спрос на первые составил 82% от общего спроса на мобильные телефоны, на вторые — 15%.

Третья по популярности категория — компьютерная техника. В этом разделе на первых местах расположились ноутбуки, блоки питания для них и планшеты. Самыми популярными на «Маркете» стали ноутбуки ASUS: ими интересовались в 21% случаев. На втором и третьем местах ноутбуки Lenovo и HP — 16% и 13% соответственно.

Среди операционных систем лидирует Windows 10, которая была предустановлена на 58% просматриваемых на «Маркете» ноутбуках. Наименьшей популярностью пользовалась macOS — 10%.

Ранее компания Huawei представила флагман Huawei Nova 4, главными особенностями которого стали камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.


#яндекс #смартфоны #ios #Android
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